Renato Augusto volta a treinar, após ser ausência em clássico

O torcedor do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, ganhou uma boa notícia na quinta-feira (07). O meia Renato Augusto foi a campo no CT Joaquim Grava e deu sequência à recuperação de sua lesão. O camisa 8 ficou de fora do clássico contra o Palmeiras no último domingo (03), por conta de dores musculares.

A ausência de Renato Augusto no clássico preocupou o torcedor, que esperava ver o craque do time no duelo contra o maior rival. Contudo, as lesões do meio-campista já viraram um dilema dentro do Parque São Jorge.

A administração das condições físicas de Renato Augusto causou ruído interno no clube recentemente, entre Vanderlei Luxemburgo e Bruno Mazziotti, o chefe do departamento de saúde. No duelo contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador colocou o meia no gramado, faltando 20 minutos para acabar o jogo. Em contrapartida, o médico gostaria que o atleta fosse preservado, causando um tumulto interno.

Agora, o Timão espera usar este período sem jogos, por conta da Data-Fifa para deixar o meio-campista apto para aguentar o restante da temporada. O Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana, mas também vê o fantasma do rebaixamento no Brasileirão se aproximando.

Além disso, o futuro de Renato Augusto também é um dilema no clube. O Corinthians deseja renovar com o jogador e estuda oferecer mais dois anos de contrato. Contudo, por conta das eleições presidenciais, a extensão de vínculo do meia ainda é uma incógnita.

