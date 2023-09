Soteldo vira ‘exemplo ruim’ nos corredores do Santos

O atacante Soteldo virou exemplo no Santos. Contudo, não de uma forma muito positiva. Afinal, o camisa 10 foi multado pelo Peixe, após ser expulso nos minutos finais contra o América-MG. As equipes se enfrentaram no último domingo (3), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. O ato de indisciplina do venezuelano virou uma lição nos corredores da Vila Belmiro.

O dirigente de futebol do Santos, Alexandre Gallo, falou que deslizes como de Soteldo não podem acontecer, ainda mais na situação do clube. O venezuelano foi multado em 20% do seu salário. De acordo com o cartola, o atacante entendeu e aceitou a punição.

“Foi muito simples e muito direto sempre. Defender o Santos é a coisa pela qual eu estou aqui. É minha oitava temporada defendendo o Santos em alguma função aqui dentro. Comigo não vai acontecer com nenhum atleta (caso de indisciplina). Respeitamos muito ele, contamos com ele, é muito importante para nós”, disse Gallo, que prosseguiu.

“Mas é evidente que isso vai ser número 1 sempre, não podemos aceitar qualquer ato que entendemos que não é o normal. Quando saiu do normal, eu entrei e tive essa atitude. Falei com seu representante, ele entendeu perfeitamente. O jogador se desculpou nas redes. O próprio representante se desculpou também e esperamos que não aconteça novamente”, completou o dirigente, ao ”ge”.

Assim, por conta da expulsão, Soteldo vai desfalcar o Peixe na partida contra o Cruzeiro, no próximo dia 14, na Vila Belmiro, também pelo Campeonato Brasileiro.

