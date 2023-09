Moreirense x Braga: escalações e onde assistir

Moreirense e Braga se enfrentam, neste sábado (9), às 14h, em partida atrasada da terceira rodada do Campeonato Português. O jogo marca um confronto direto na tabela de classificação e terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e no streaming Star+.

Como chega o Braga?

Em nono lugar na tabela de classificação, o Braga somou apenas quatro pontos nas três primeiras rodadas da liga. Dessa maneira, a equipe precisa da vitória para subir para a 7ª posição e seguir em busca do G4.

Contudo, o grande desfalque será o técnico Paulo Alves, suspenso pela expulsão na rodada passada.

Como chega o Moreirense?

Por outro lado, os donos da casa vêm de uma vitória e estão com dois jogos de invencibilidade. Assim, a equipe também somou quatro pontos e está logo atrás do Braga na tabela. Ou seja, o time chega animado para superar um concorrente direto e sonhar com uma boa campanha nesta edição.

Moreirense x Braga

3ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: sábado, 09/09/2023, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Comendador Joaquim de Almeida, em Braga (POR)

Moreirense: Oliveira; Fabian, Marcelo, Maracás e Frimpong; Gonçalo Franco, Ofori e Alan; Krodisang, Camacho e Abreu Luis. Técnico: Paulo Alves

Braga: Matheus; Gomez, Fonte, Saatci e Marin; Carvalho e Horta; Lopes, Pizzi e Bruma; Ruiz. Técnico: Arthur Jorge.

Onde assistir: ESPN e Star+

