Palmeiras segue monitorando Pereyra e espera sinal do jogador

O Palmeiras segue de olho no meia Roberto Pereyra. Sem clube desde a saída da Udinese, da Itália, o argentino já falou que deseja permanecer na Europa. Contudo, se não chegar nenhuma oferta atraente, o meia estaria disposto a negociar uma vinda para o Brasil. Sendo assim, o Verdão monitora.

Os representantes do meia afirmaram que têm uma oferta do Palmeiras na mesa. Neste momento, o jogador já recebeu propostas de clubes da Turquia, da Itália e de mercados menos atraentes. O Botafogo também entrou na disputa para contratar o argentino, segundo o site “ge”. Nos últimos dias, o Santos também tentou o atleta, mas disse chegar no seu limite e saiu das negociações.

O Palmeiras acredita que pode contar com o jogador caso ele não permaneça na Europa. Pereyra ainda não disse quando vai tomar uma decisão, mas o Brasil começou a virar uma opção na cabeça do meia.

Embora a janela de transferências tenha fechado em 2 de agosto, o Alviverde poderia inscrever “El Tucu”, como é conhecido, tanto na semifinal da Copa Libertadores, quanto no Brasileirão. Isso porque, neste caso, não há impedimento para jogadores que não tenham contrato vigente com algum outro clube.

Além disso, a chegada de Pereyra é vista como uma oportunidade de negócio e dentro das condições financeiras impostas internamente nas últimas movimentações no mercado. O Verdão encontrou muitas dificuldades para contratar jogadores nesta temporada e fez um dos mercados mais fracos do clube nos últimos anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.