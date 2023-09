Ronaldinho Gaúcho faz drible de corpo em torcedor e viraliza na web

Ronaldinho Gaúcho segue com sua magia. Acostumado a deixar defesas malucas enquanto era atleta profissional, mesmo após aposentar ele segue sendo o famoso “bruxo“. E mostrou seus dotes em um jogo festivo do Barcelona.

O Dentuço estava no campo para fazer o jogo de astros da história do Barcelona. A partida foi disputada no Estádio Sammy Ofer, em Israel. No entanto, em determinado momento, um fã do ex-camisa 10 invadiu o gramado para abraçá-lo. Ele fingiu que sairia correndo e voltou, dando um drible de corpo. O jovem logo na sequência foi pego por policiais.

No jogo, além do drible de corpo no torcedor, Ronaldinho deu belos passes e brincou de jogar futebol. E não deixou de marcar um gol na partida.

E o Ronaldinho heim!?!

Ronaldinho está com outras estrelas do Barcelona em excursão por Israel para duas partidas beneficentes. Além de R10, Rivaldo, Giovanni e Belletti, entre os brasileiros, estão na mesma viagem.

