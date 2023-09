Di María se derrete em elogios a Messi: ‘Melhor da história’

Mesmo começando a partida no banco de reservas, Ángel Di María viu, de dentro do gramado do Mâs Monumental, o lindo gol de falta marcado por Lionel Messi que deu a vitória da Argentina sobre o Equador.

Diante de mais uma ação decisiva do camisa 10 para a Albiceleste, Di María não poupou elogios ao seu companheiro e conterrâneo de Rosario. Seja pelo tento como também pela possibilidade de usar a faixa de capitão quando, já aos 44 minutos da segunda etapa, Messi saiu para a entrada de Exequiel Palacios.

“Para mim, é uma honra ter sido capitão durante alguns minutos, ter o Leo me dando a faixa. É algo muito especial depois de tantos anos na seleção. E ele (Messi) continua a bater na bola como sempre, é o melhor do mundo, o melhor da história”, cravou Fideo.

Angel Di María também falou sobre o carinho recebido pelos torcedores quando de sua entrada em campo bem como tratou de não assegurar que o fato de ter iniciado como reserva seja um ‘indício’ de titularidade na segunda rodada das Eliminatórias, frente a Bolívia, em La Paz.

“Entrei por causa das pessoas. Estou feliz. Penso que o reconhecimento dos torcedores é algo muito especial para mim e algo que procurava há muito tempo. Quem decide (os titulares) é o treinador. Hoje foi a minha vez de sair do banco e tentei ajudar quando chegou a minha vez. Não sei se vou jogar contra a Bolívia”, concluiu.

