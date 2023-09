O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com folga. Aliás, a campanha do Glorioso mostra apenas três derrotas em 22 partidas. Portanto, é o time a ser batido. O Atlético, no entanto, aposta no fator “nova casa” para conseguir o triunfo.

De acordo com o volante Otávio, é preciso fazer valer o mando de campo e mostrar a força do Galo em seu estádio recém-inaugurado, a Arena MRV, onde a equipe já estreou com o pé direito.

“Um jogo muito importante para nossa sequência, a gente sabe o quão vai ser decisivo o fator jogar em casa, na Arena MRV, com apoio do nosso torcedor. E tenho certeza que a gente vai fazer grandes jogos, principalmente jogando em casa. Faltam 16 finais, a gente tem que fazer cada jogo como uma decisão para que lá no final a gente possa estar comemorando os nossos objetivos alcançados”, disse.

‘NÃO HÁ CENÁRIO MELHOR’

A estreia do Galo na nova arena foi com vitória, afinal, o primeiro jogo teve vitória sobre o Santos, por 2 a 0. Contra o Botafogo, no entanto, a expectativa é voltar a fazer um grande duelo para mostrar a força dentro de Belo Horizonte.

“Um jogo importantíssimo, não há um cenário melhor do que esse, a gente jogar contra o líder do campeonato, a gente fazer um bom jogo, com fé em Deus sair com uma vitória, para que todas possam ver quão forte a gente vai ser neste fim de ano e para a próxima temporada também”, completou.

Para o duelo contra o Botafogo, o Galo não terá o atacante Hulk, suspenso pelo terceiro cartão amartelo. Felipão, no entanto, já teve o reforço de Hyoran, recuperado de lesão, e espera o zagueiro Igor Rabello nos próximos dias.

