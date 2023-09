Lista de emissora chama atenção para ʽcondiçãoʼ de jogadores não convocados

O programa “Seleção SporTV”, da última quinta-feira (7), criou a lista de ausentes da Seleção Brasileira em relação aos jogadores participantes da última Copa do Mundo. E com detalhe curioso para o deleite daqueles que estão aguardando algum fato novo de uma emissora esportiva. Afinal, a “condição” de alguns atletas chamou a atenção.

Daniel Alves e Antony estão na lista de atletas que estiveram na Copa e fora da última convocação do país. Ambos com asteriscos nos nomes na relação da emissora. O atacante Antony com a informação de corte da Seleção Brasileira. Já no caso de Daniel Alves com dois asteriscos com a informação que o ex-lateral está preso.

Aliás, a situação da dupla não é nada confortável. O atacante do Manchester United é acusado de agredir a ex-namorada, com investigação em curso tanto no Brasil quanto na polícia da Inglaterra.

Já o lateral-direito está preso desde janeiro, em Barcelona. Uma jovem de 23 anos o acusa de estupro, em uma boate, no fim de dezembro. Ele vai, então, a julgamento. A defesa, inclusive, já desistiu de recorrer da sentença.

Daniel Alves, aliás, já mudou de versão em algumas oportunidades. O jogador disse que não teve relação sexual e não conhecia a mulher. Depois, explicou que a primeira mentira foi para manter o casamento. Por fim, reconheceu ter feito sexo com a vítima, todavia, segundo ele, de maneira consensual.

