Bombeiros e Ministério Público realizam vistoria em São Januário para verificar segurança

O Corpo de Bombeiros e o Ministério Público do Rio de Janeiro organizaram, nesta sexta-feira (8), uma visita a São Januário. Os órgãos vistoriaram o estádio, como parte da análise do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), de olho na liberação da volta do público. Aliás, a ideia das autoridades é conferir as condições dos dispositivos de segurança contra incêndio e pânico do local. Um procurador do MP também acompanhou a inspeção.

A intenção do Cruz-Maltino é tentar demover da Justiça a interdição e, portanto, permitir o retorno dos torcedores ao jogos. Afinal, um dos próximos compromissos dos cariocas em casa acontece justamente contra um adversário direto na luta para fugir da zona de rebaixamento: o Coritiba. Aliás, a bola rola no dia 21 de setembro (quinta), às 19h. A expectativa da diretoria, neste duelo, é contar com o apoio dos seguidores cruz-maltinos, algo que não ocorre desde 22 de junho.

Por sinal, o Vasco apresentou, na sede do Ministério Público, a proposta do TAC ao procurador-geral de Justiça, Dr. Luciano Mattos, chefe do órgão, para viabilizar a extinção do processo. Segundo o site “ge”, um novo encontro vai acontecer na semana que vem, com o objetivo de chegar a um desfecho sobre o assunto. Mas ambas as partes demonstram otimismo na definição positiva do caso.

MUDANÇAS PROPOSTAS EM SÃO JANUÁRIO

– Aumento do número de catracas

– Aumento do espaço útil no acesso às catracas

– Reconhecimento facial nas catracas (inicialmente, apenas algumas estariam com o sistema funcionando)

– Ajuste na abertura dos portões para o sentido da saída

– Revisão dos procedimentos de revista nos acessos de público, incluindo terceirizados

– Manutenção do perímetro de segurança até o escoamento total do público do Estádio

– Produção de material educativo a ser transmitido no som/telão com orientações sobre comportamento em casos de emergência

– Aumento do número de câmeras no interior do estádio

