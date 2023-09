Seleção tem 66% aproveitamento em estreias de Eliminatórias; veja a lista

Estreia nas Eliminatórias nem sempre foi sinônimo de vitória para o Brasil. Afinal, a Seleção acumula “apenas” 66% de aproveitamento na soma das primeiras partidas. Desde 1954, quando disputou a competição pela primeira vez, foram cinco tropeços (veja lista abaixo). No entanto, a Bolívia, adversária desta noite, às 21h45, em Belém, nunca tirou pontos da equipe brasileira.

Inclusive, a abertura das últimas Eliminatórias tiveram um 5 a 0 da Seleção de Tite sobre os bolivianos. Era um dos primeiros passados do ciclo para a Copa do Qatar. Antes, também foram derrotados por 2 a 0, em La Paz, em 1985, na luta pela vaga no Mundial de 1986.

As estatísticas das estreias são inferiores, por exemplo, em comparação à classificação final do Brasil. Em 2015-2017, mesmo com a mudança de ténico (saiu Dunga e entrou Tite), a Seleção Brasileira terminou com 71%. E no torneio eliminatório de 2020-2022, foram mais de 80%.

ÚLTIMA ESTREIA TEM REMANESCENTES

Com Fernando Diniz, o Brasil deve ir a campo com pouquíssimas mudanças em relação à base do Qatar. Aliás, do time que goleou a própria Bolívia na estreia das Eliminatórias passadas, há sete jogadores na lista atual. São eles: Danilo, Marquinhos, Renan Lodi, Casemiro, Neymar, Rodrygo e Richarlison. Os gols, naquela ocasião, foram de Marquinhos, Firmino (2x), Coutinho e Carrasco (contra).

ESTREIAS DO BRASIL EM ELIMINATÓRIAS:

28/2/1954 — Chile 0 x 2 Brasil

13/4/57 — Peru 1 x 1 Brasil

6/8/69 — Colômbia 0 x 2 Brasil

20/2/77 — Colômbia 0 x 0 Brasil

8/2/81 — Venezuela 0 x 1 Brasil

2/6/85 — Bolívia 0 x 2 Brasil

30/7/89 — Venezuela 0 x 4 Brasil

17/7/93 — Equador 0 x 0 Brasil

28/3/00 — Colômbia 0 x 0 Brasil

7/7/03 — Colômbia 1 x 2 Brasil

14/10/07 — Colômbia 0 x 0 Brasil

8/10/15 — Chile 2 x 0 Brasil

9/10/20 — Brasil 5 x 0 Bolívia

Das 22 Copas, aliás, o Brasil não precisou disputar nada menos do que nove torneios eliminatórios. Quatro vezes por ser o atual campeão (o que deixou de existir de 1998 em diante), duas vezes por ser o país-sede (1950 e 2014), duas por classificação direta (1938 e 1938) após desistências e por um convite da organização (1930, o primeiro Mundial).

