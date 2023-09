Cristiano Ronaldo usa relógio de R$ 4,5 milhões em concentração

A seleção de Portugal se prepara para o duelo contra a Eslováquia, pelas Eliminatórias da Eurocopa, em partida nesta sexta-feira (8). Chama atenção, no entanto, o relógio do craque Cristiano Ronaldo.

O craque português apareceu na concentração com um relógio da marca Jacob & Co. Este mero utensílio vale 900 mil dólares (R$ 4,5 milhões na cotação atual). O modelo é uma edição limitada de 18 peças, em ouro branco 18k.

De acordo com o perfil “Insane Luxury”, o relógio pode levar até três anos para ser produzido. O motivo é a dificuldade de encontrar as pedras certas e com a cor certa.

Portugal lidera o Grupo J das Eliminatórias. O escrete comandado por Cristiano Ronaldo tem quatro vitórias em quatro partidas. Se vencer a Eslováquia, em duelo disputado na tarde desta sexta-feira, às 15h45 (de Brasília), a vaga para a Euro 2024 fica encaminhada.

