Com hat-trick de Morata, Espanha atropela a Geórgia

A Espanha, em partida brilhante, goleou a Geórgia por 7 a 1 nesta sexta-feira (8), pela fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. No Dinamo Stadium, em Tbilisi, capital georgiana, Morata (3x), Dani Olmo, Solomon Kvirkvelia (contra), Nico Williams e Lamine Yamal fizeram os gols espanhóis. Chakvetadze marcou o único tento da Geórgia.

Com a vitória, a La Roja chegou aos seis pontos, pulando para a segunda posição. A seleção georgiana, com um jogo a mais, tem quatro pontos, na quarta posição.

A seleção espanhola volta a campo na terça-feira (12), no Estadio Nuevo Los Cármenes, casa do Granada, para receber o Chipre. O adversário, aliás, ainda não pontuou na competição. Foram três derrotas em três jogos.

Como foi a goleada da Espanha

A Espanha, do técnico Luis de la Fuente, teve uma atuação de gala contra o modesto time da Geórgia. Não à toa marcou quatro gols no primeiro tempo, enquanto o adversário não conseguiu chegar sequer uma vez no gol de Unai Simón.

O primeiro gol espanhol foi aos 22 minutos, com Morata, que recebeu assistência de Marco Asensio. Posteriormente, aos 27 minutos, o goleiro adversário marcou contra. Nove minutos depois, Dani Olmo fez mais um para a La Roja, que ainda ampliou o placar aos 40′, de novo ,com Morata.

Na volta do intervalo a Geórgia tentou mudar a sua postura e, assim, até conseguiu chegar com perigo. Aos quatro minutos do segundo tempo Chakvetadze diminuiu o placar. Entretanto, a Espanha voltou a acelerar o ritmo e marcou dois gols em três minutos, com Morata e Nico Williams.

Ainda deu tempo para Lamine Yamal, que saiu do banco de reservas, assim como Williams, marcar o sétimo gol. Aliás, Yamal, com 16 anos, se tornou o jogador mais jovem a jogar pela Espanha. Além do feito, marcou gol em sua estreia.

