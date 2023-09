Conheça Yamal, o mais jovem a jogar e fazer gol com a camisa da Espanha

O garoto Lamine Yamal segue fazendo história. O espanhol de apenas 16 anos, que já assombra no Barcelona, fez sua estreia com a camisa da seleção espanhola principal. No duelo contra a Geórgia, pelas eliminatórias da Euro, fora de casa, ele começou no banco e entrou na vaga de Dani Olmo. Depois de um início um pouco discreto, passou a fazer as jogadas individuais fantásticas que encantam os catalães. E marcou umdos gols, o sétimo da equipe na goleada por 7 a 1. A bela estreia ratifica o que se espera desse jogador que é uma das sensações do futebol europeu.

Mas quem é esse fenômeno?

Lamine Yamal Nasraoui-Ebana nasceu em Mataró, na Catalunha, a apenas 30 km de Barcelona. Filho de pai marroquino e mãe nascida na Guiné Equatorial, ele desde criança joga na La Masia, tradicional celeiro do Barcelona, onde surgiram diversos astros como Xavi e Messi.

Sensação da base, passou a treinar entre os profissionais há 1 ano, quando tinha apenas 15, e chamou a atenção do treinador Xavi. E em 2023 começou a ter algumas chances no time principal.

Yamal estreou na seleção sub-17 da Espanha também em 2023. Mas ganhou uma convocação surpreendente do técnico Luis de la Fuente para a seleção oficial do país no início deste mês para os jogos da Euro. Para alguns especialistas, esse convite pouco usual foi motivado por uma certa preocupação da federação espanhola. Afinal, Yamal poderia optar por defender a seleção de Marrocos, por suas ascendência.

Assim, nesta sexta-feira, Yamal se tornou o mais jovem na história a jogar com a camisa da seleção espanhola. Com 16 anos e 57 dias , ele supera Gavi, seu companheiro de Barcelona, que estreou pela seleção da Espanha com 17 anos e 62 dias. Enfim, de quebra, se torna o mais jovem a fazer um gol para os espanhois.

