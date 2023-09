Igor Vinícius não entra em campo há nove meses pelo São Paulo

Um dos destaques do São Paulo no ano passado, o lateral-direito Igor Vinícius desapareceu nas notícias do Tricolor. O jogador iniciou o ano de 2023 com status de titular do time, mas só completou dois jogos oficiais. Ele sofreu uma grave lesão no púbis e não entra em campo há nove meses.

O lateral-direito jogou apenas contra Ituano e Ferroviária, no Campeonato Paulista. Contudo, o jogador começou a sofrer com uma pubalgia. No início, Igor Vinícius tentou se recuperar da contusão com um método mais conservador. Sem sucesso, o atleta acabou precisando realizar uma cirurgia.

Desde então, o jogador de 26 anos não entrou mais em campo. De lá para cá, já fazem quase nove meses que o lateral não joga pelo São Paulo. O sumiço chama a atenção, já que esta temporada deveria ser de consolidação para Igor Vinícius.

A ausência de Igor Vinícius abriu espaço para a consolidação do experiente Rafinha na posição. O jogador tornou-se titular absoluto da função, além de receber a faixa de capitão. Moreira, Nathan e Raí Ramos também são opções de Dorival Júnior.

Contudo, o lateral faz falta por conta de suas características ofensivas. No ano passado, o atleta foi responsável por 11 gols marcados pela equipe, sendo quatro tentos e sete assistências. Para efeito de comparação, Rafinha soma apenas um gol e uma assistência em 2023.

O São Paulo não estipula uma data para o retorno do jogador. Igor Vinícius vem passando por transição física, mas ainda deve demorar para voltar a jogar novamente.

