Grêmio se reapresenta no CT após quatro dias de folga ao elenco

O Grêmio se reapresenta, na tarde desta sexta-feira (8), após quatro dias de folga ao elenco e comissão técnica. O Tricolor gaúcho inicia a preparação para pegar o Bragantino, em São Paulo, no dia 14 de setembro, às 21h30, e tentar melhorar o rendimento. Afinal, longe de Porto Alegre, a equipe não vem de bons resultados: perdeu para Santos e Vasco, além de empate com Goiás, nos últimos três duelos.

Por sinal, o retrospecto não é negativo apenas nos confrontos recentes fora da Arena. Isso porque em nove jogos como visitante, foram cinco derrotas, uma igualdade e três vitórias, contra Cuiabá, Athletico-PR e Bahia. O aproveitamento, portanto, é de 37%, índice que coloca o time apenas como o 11º melhor atuando fora de casa.

Por outro lado, o Grêmio terá a oportunidade de reagir nesse quesito e apresentar melhora. Depois de atuar com o Bragantino, em São Paulo, o grupo irá até Atibaia, sem voltar ao Rio Grande do Sul, para se concentrar de olho na próxima partida. Enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, em compromisso atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

GRUPO DO GRÊMIO INCOMPLETO

Apesar da reapresentação desta sexta-feira (8), o elenco não estará 100% presente no CT Luiz Carvalho. Ao todo, quatro jogadores são ausências confirmadas. O goleiro Gabriel Grando e o meia Bitello estão servindo a Seleção pré-olímpica durante a Data-Fifa. Da mesma forma, Felipe Carballo e Villasanti também se encontram com as concentrações de Uruguai e Paraguai, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

