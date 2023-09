Philippe Coutinho é anunciado por clube do Qatar

O brasileiro Philippe Coutinho está de casa nova. Nesta sexta-feira, o jogador foi anunciado pelo Al-Duhail, do Qatar, por empréstimo. Ele ficará uma temporada na equipe do Oriente Médio, até junho de 2024.

Coutinho já tinha um acerto com o Al-Duhail há alguns dias, mas ainda dependia do acordo entre os clubes. A situação caminho para um final feliz última quinta-feira, e o jogador assinou contrato nesta sexta.

O meia-atacante pertence ao Aston Villa, com quem tem contrato até o meio de 2026, mas não faz parte dos planos do clube britânico. Na temporada 2023/24, ele entrou em campo duas vezes na Premier League, as duas saindo do banco de reservas, e ficou 24 minutos no gramado somando os dois jogos.

Revelado pelo Vasco, Coutinho estava na mira de clubes europeus, como Besiktas e Real Betis, mas decidiu rumar ao Oriente Médio. O clube qatari vai pagar 100% do salário do atleta no período.

Coutinho vem de uma temporada de baixa pelo Aston Villa. Em 2022/23, ele sofreu com lesões e entrou em campo apenas 22 vezes pelo clube de Birmingham.

