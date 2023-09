Wendel detalha negociação frustrada com o Flamengo

O Flamengo tentou contratar Wendel, do Zenit, da Rússia, na última janela, mas esbarrou na resistência dos dirigentes russos durante as negociações. O brasileiro, por sua vez, nunca escondeu o desejo de vestir a camisa rubro-negra, afinal, é torcedor assumido do time carioca. Ao “Globo Esporte” nesta sexta-feira (8), o volante detalhou como foram as conversas entre os clubes. Além disso, Wendel afirmou que se sente bem na Rússia, mas não descartou novas negociações no fim do ano.

“Tudo normal, foi uma negociação como qualquer outra. Todas as partes conversaram e acabou que não se chegou a um consenso. Sempre digo que é preciso que todas as partes fiquem satisfeitas. Se isso não ocorrer, é vida que segue”, disse Wendel.

“Sou feliz no Zenit, São Petersburgo é uma bela cidade para viver. Tudo pode acontecer na próxima janela, não posso dizer que desejo uma coisa ou outra”, completou o volante.

Wendel contribuiu com ‘vaquinha’ para festa na final da Copa do Brasil

Apesar de não vestir a camisa do Flamengo profissionalmente, Wendel está na torcida pelo título da Copa do Brasil. Assim, o volante contribuiu com uma vaquinha feita pelas torcidas organizadas do clube carioca para o jogo de ida da decisão, no dia 17 de setembro, no Maracanã.

