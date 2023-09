Messi pode ficar de fora de Bolívia x Argentina

Autor do gol da vitória da Argentina na estreia das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi não tem presença garantida na próxima rodada. Por conta de desgaste físico, o camisa 10 pode ser poupado por Lionel Scaloni para a partida contra a Bolívia, na terça-feira.

Segundo a emissora “TyC Sports”, Messi não tem nenhuma lesão. Apesar disso, porém, o jogador apresentou cansaço na partida contra o Equador, na última quinta-feira. Vale lembrar que o duelo contra os bolivianos acontecerá em La Paz, na altitude de 3.600 metros, onde o desgaste é ainda maior.

Desde que estreou pelo Inter Miami, no dia 21 de julho, Messi disputou 12 jogos num intervalo de 48 dias. Aos 36 anos, o argentino sabe que está na reta final de carreira e que precisa dosar a minutagem.

Contra o Equador, por exemplo, Messi saiu no fim da partida. Este fato não acontecia pela seleção argentina há quase dez anos. A última vez foi na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, em partida contra a Nigéria.

Após a partida de quinta-feira, o jogador comentou sobre a substituição e afirmou que esta situação provavelmente se repetirá com maior frequência a partir de agora.

