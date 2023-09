Flamengo fará amistoso com o Zinza, time da Quarta Divisão carioca

Sem jogos oficiais durante a Data-Fifa de setembro, o Flamengo foca nos treinamentos para se preparar para a final da Copa do Brasil. Neste sábado (9), às 10h, o time de Jorge Sampaoli fará um amistoso contra o Zinza, equipe campeã da Quarta Divisão do futebol carioca. O jogo-treino será no Ninho do Urubu, com portas fechadas.

O Zinza, aliás, tem René Simões como seu Head Coach. O experiente treinador conversou com o Jogada10 sobre o projeto do time carioca que, segundo ele, é ambicioso e já começou dando frutos, afinal, o Zinza bateu o São Cristóvão e conquistou o título da Quinta Divisão estadual, além do acesso à Quarta Divisão.

Sobre o confronto com o Flamengo, René Simões sabe que sua equipe não terá uma tarefa simples. No entanto, o Zinza entrará em campo buscando aprender contra um adversário que, nos últimos anos, conquistou grandes títulos nacionais e internacionais.

“Vamos jogar contra nós mesmos. O Flamengo é de uma divisão muito diferente. Eu trabalho a cabeça deles como fiz na seleção feminina e na masculina da Jamaica. Sigo o exemplo de Nelson Mandela: eu nunca perco. Ou ganho ou aprendo. Para que eu ganhe é preciso jogar com times que ensinem. Vamos para aprender”, disse René ao “Globo Esporte”.

Cronograma do Flamengo

A próxima partida do Flamengo será na quarta-feira, contra o Athletico, em Cariacica. Assim, até lá, os jogadores terão mais dois dias de treinamento, além do amistoso contra o Zinza. No domingo, está programada folga aos atletas.

