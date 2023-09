Cano encaminha mais uma artilharia pelo Fluminense

Germán Cano está próximo de conseguir mais uma artilharia histórica pelo Fluminense. O atacante, afinal, é o artilheiro da Libertadores, com nove gols marcados. O argentino, inclusive, pode aumentar estes números se estufar as redes na semifinal da competição.

Momento de Cano no Fluminense

O atacante foi artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca no ano passado. O argentino marcou 33 gols pelo clube em 2023 e vem tendo um bom aproveitamento nesta temporada. A Libertadores, assim, é o próximo alvo de Cano no Fluminense.

O argentino está com dois gols de vantagem em relação ao Paulinho, do Atlético-MG. O Galo, no entanto, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores. O atacante atleticano, portanto, não pode mais marcar gols nesta edição.

Artilharia da Libertadores

Cano tem um concorrente pesado na disputa pela artilharia da Libertadores. Artur está com cinco gols marcados e terá dois jogos da semifinal para ampliar sua marca. O Palmeiras, afinal, também está vivo na disputa pelo título da competição.

Fluminense e Internacional se enfrentam pelas semifinais da Libertadores nos dias 27 de setembro e 4 de outubro. O primeiro jogo será no Maracanã. O duelo de volta, portanto, acontecerá no Beira Rio. Cano, assim, lutará por mais uma artilharia inédita no Rio de Janeiro.

O atacante chegou ao clube tricolor em janeiro do ano passado e rapidamente caiu nas graças da torcida. O centroavante conseguiu números impressionantes na última temporada e está perto de fazer história nas Laranjeiras também em 2023.

