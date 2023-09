Zico celebra título do Brasileirão Sub-20 do Flamengo

Os jogadores do time sub-20 do Flamengo, que conquistaram o título do Campeonato Brasileiro da categoria na quinta-feira, contra o Palmeiras, receberam felicitações de uma pessoa mais que especial. Zico, maior ídolo da história do Rubro-Negro, formado pelo clube, parabenizou a conquista dos Garotos do Ninho.

“Parabéns à garotada, a toda equipe técnica, staff e direção por mais essa grande conquista. Subir ao profissional com um titulo desse traz sempre muita confiança. Quem sabe esse possa ser o futuro do nosso Mengão. Sei bem o que é isso. Mais uma vez parabéns ao grande Noval”, publicou Zico em suas redes sociais.

Vitória sobre o Palmeiras

Entretanto, após empate no tempo normal no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), a decisão do Brasileirão Sub-20 foi para os pênaltis. Assim, com grande atuação do goleiro Dyogo Alves, que defendeu cobrança de Allan, e que também contou com erros de outros palmeirenses, o Mais Querido bateu o rival e conquistou o bicampeonato.

Zico também exalta a base

Aliás, Zico, em sua postagem, além de citar os jogadores, parabenizou Carlos Noval, diretor de transição entre base e profissional do Flamengo. O dirigente, aliás, é filho de Renato Noval, que foi dirigente do Rubro-Negro em 1981, ano em que o Galinho, ao lado de outros grandes ídolos, conquistaram a Libertadores e o Mundial de Clubes.