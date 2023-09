Van Dijk leva multa e suspensão após expulsão no Liverpool

O zagueiro Virgil van Dijk vai desfalcar o Liverpool por mais uma partida na Premier League. Expulso no dia 27 de agosto contra o Newcastle, o holandês pegou um jogo de suspensão pela Federação Inglesa (FA), além de multa de 100 mil libras (R$ 621 mil).

Segundo comunicado da FA, Van Dijk teve um “comportamento impróprio” com o árbitro John Brooks. De acordo com a imprensa inglesa, o defensor teria dito algo como “piada de merda” para o juiz.

“O defensor admitiu que agiu de maneira inapropriada e usou palavras abusivas e insultuosas contra um oficial da partida, após ser expulso no 29º minuto. As sanções foram posteriormente impostas por uma comissão reguladora independente”, declarou a FA.

Van Dijk cumpriu suspensão automática na vitória do Liverpool sobre o Aston Villa, no último domingo, pela Premier League. Com a nova suspensão, porém, ele será desfalque diante do Wolverhampton, no dia 16, na volta do Campeonato Inglês após a Data Fifa.

A expulsão do zagueiro contra o Newcastle aconteceu após falta em Isak na entrada da área. O atacante sueco recebeu passe em profundidade e sairia cara a cara com o goleiro Alisson. Van Dijk, contudo, chegou fazendo falta e recebeu o cartão vermelho direto. O holandês discordou da ação do juiz, reclamou da atitude e demorou a deixar o gramado do St. James’ Park.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.