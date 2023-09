Alfredo Morelos é regularizado no BID e pode estrear pelo Santos

Alfredo Morelos, enfim, está regularizado e pode estrear pelo Santos. O nome do atacante, afinal, apareceu no BID na tarde desta sexta-feira (8). O jogador, assim, está apto para entrar em campo na próxima semana.

O Santos anunciou oficialmente Alfredo Morelos na última segunda-feira (4). O atacante, então, vem treinando com os companheiros nos últimos dias. O colombiano vinha se preparando antes de chegar em São Paulo e já está em condições físicas de jogar.

Estreia de Alfredo Morelos

Soteldo será desfalque do próximo jogo do Santos. O venezuelano, afinal, foi expulso na partida diante do América-MG e está suspenso. O técnico Diego Aguirre, portanto, tem grandes chances de utilizar Alfredo Morelos como titular no setor ofensivo.

O atacante é revelado pelo Independiente Medelín e colecionou convocações para as categorias de base da Colômbia. Em seguida, teve passagens pelo HJK e Rangers. O jogador está atualmente com 27 anos e chega ao Peixe com credenciais de artilheiro.

Momento do Santos

O clube espera contar com Alfredo Morelos rapidamente dentro dos gramados. O time, afinal, não vive um bom momento na temporada e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. O atacante, assim, será importante para equipe alvinegra nesta reta final de temporada.

O Santos entra em campo na próxima quinta-feira (14), diante do Cruzeiro, às 19h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Com Alfredo Morelos regularizado no BID, os jogadores alvinegros buscam uma vitória para tentar sair da zona de rebaixamento.

