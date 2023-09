Carli é apresentado em novo cargo no Botafogo: ‘Feliz por continuar no clube que amo’

Ídolo e referência no Botafogo, Joel Carli encerrou a carreira em junho, porém começa a construir uma nova etapa fora das quatro linhas. Nesse sentido, o clube anunciou, nesta sexta-feira (8), que o argentino será Especialista de Formação e Transição nas divisões de base. Com isso, o Xerife, que atuou durante oito temporadas no clube, será uma peça estratégica no Departamento de Futebol do Alvinegro.

“Estou passando por esta transição e estou feliz por continuar em casa, no clube que eu amo, e realmente estou gostando muito. Sempre me interessei nessa parte do extracampo já quando ainda estava como atleta. Isso me facilita agora nessa adaptação para a nova função”, afirmou, antes de completar:

“É fundamental para qualquer clube que o futebol profissional esteja nutrido com jogadores da base e o Botafogo está nesse caminho. Tem melhorado muito no trabalho, claro que ainda falta para a perfeição que o Clube precisa e merece. Estamos trabalhando muito forte e muito consciente. Tomara que a curto prazo possamos conseguir nutrir cada vez mais nosso time profissional com atletas da base”, acrescentou.

ÍDOLO E REFERÊNCIA PARA OS JOVENS

Tiano Gomes, Gerente de Futebol de base do Botafogo, destacou o papel de Carli, como ídolo, nos processos das categorias de base ao trazer experiência à qualificação dos jovens. Além disso, outro profissional do Departamento de Futebol, o Gerente Técnico Metodológico, João Paulo Costa, também falou sobre a nova função do ex-zagueiro.

“É muito bom ter o Carli, um ídolo do Clube, desempenhando essa função, participando da transição para o futebol profissional com todos os atletas e trazendo toda a experiência que ele tem para todas as comissões técnicas e para que possamos qualificar ainda mais a nossa formação, nossos profissionais e jogadores, para que sejam entregues da melhor forma possível para o futebol profissional”, frisou Tiano Gomes, e em seguida

“Carli passa a atuar no desenvolvimento dos atletas da base a partir das suas experiências e percepções como jogador de futebol. Nesta primeira fase, temos o processo de observação, dentro e fora de campo, realizando intervenções em aspectos que precisam ser melhorados pelo atleta e sugerindo ações individuais para serem realizadas nos treinamentos e nos jogos. A partir disso, será construído um Plano de Desenvolvimento Individual para cada jogador, baseado naquilo que são os processos formativos que entendemos que os atletas devem ter ao longo da sua formação nas diferentes categorias”, concluiu João Paulo Costa.

