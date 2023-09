Lucca pode ganhar oportunidade no ataque do Internacional

O jovem Lucca é a bola da vez para começar jogando no ataque do Internacional, após a data Fifa. O jogador de 20 anos tem grandes chances de ser o titular no jogo contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (13). Afinal, as outras opções para o comando ofensivo, Luiz Adriano, Valencia e Pedro Henrique, estarão indisponíveis.

O equatoriano Valencia estará com a seleção de seu país na véspera do jogo e, portanto, não terá condições de voltar a tempo. Já Luiz Adriano está suspenso e Pedro Henrique, lesionado. Dessa forma, Lucca tem tudo para ser o titular, o que poderia acontecer pela primeira vez sob o comando de Coudet.

A última vez em que Lucca foi titular no ataque do Internacional aconteceu em maio. Na altura, o Colorado foi eliminado da Copa do Brasil pelo América-MG. Entretanto, o técnico ainda era Mano Menezes. No Beira-Rio, o Inter tenta vencer pela primeira vez no returno do Brasileirão e quebrar uma sequência de dez jogos sem vencer na competição.

Aliás, a baixa produtividade do ataque colorado vem sendo uma preocupação. Em 14º lugar, o Inter tem o segundo pior ataque da Série A, com 17 gols. Só o Vasco, com 16, fez menos. A prioridade dada à campanha na Libertadores, na qual o time é semifinalista, trouxe reflexos. Agora, a equipe tenta se recuperar para afastar-se da zona de rebaixamento.

