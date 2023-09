Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Portugal vence Eslováquia nas Eliminatórias da Eurocopa

Ninguém para os lusitanos. Nesta sexta-feira, a seleção de Portugal visitou a Eslováquia pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024, e o time de Roberto Martínez venceu mais uma. Em duelo realizado no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, Bruno Fernandes marcou o único gol do jogo que terminou 1 a 0.

Com o resultado, os portugueses seguem com 100% de aproveitamento no Grupo J, com 15 pontos. São cinco jogos, cinco vitórias, 15 gols gols marcados e nenhum sofrido sequer. Os eslovacos, porém, seguem com 10 pontos, na vice-liderança da chave.

NO CANTINHO

Em um primeiro tempo equilibrado, os portugueses foram ligeiramente superiores. O gol, porém, saiu apenas nos minutos finais da primeira etapa. Aos 43, Bernardo Silva tocou para Bruno Fernandes na direita, e o camisa 8 fez jogada individual. O meio-campista invadiu a área, bateu cruzado no cantinho e não deu chances de defesa para o goleiro Dúbravka.

SEGUNDO TEMPO SEM GOLS

No segundo tempo, a partida continuou equilibrada, desta vez com os donos da casa buscando ainda mais o gol. As duas equipes tiveram boas chances de balançar as redes, mas nenhuma delas conseguiu movimentar o placar.

CR7 EM BRANCO

Titular, o atacante Cristiano Ronaldo não teve a melhor de suas atuações. Em seu jogo de número 201 pela seleção portuguesa, ele foi pouco acionado. No segundo tempo, o astro levou um cartão amarelo após dividida faltosa com Dúbravka.

SEQUÊNCIA

Eslováquia e Portugal voltam a campo pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024 ainda nesta Data Fifa. Na segunda-feira, os eslovacos encaram a seleção de Liechtenstein, novamente em casa. No mesmo dia, os portugueses recebem Luxemburgo. Os dois jogos serão realizados às 15h45 (de Brasília).

