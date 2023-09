Ramon destaca força de Marrocos, mas elogia o Brasil

A derrota da Seleção Pré-Olímpica para o Marrocos surpreendeu os torcedores que estavam na expectativa de uma grande partida das promessas brasileiras. No entanto, sabe-se que do outro lado estavam os atuais campeões da Copa Africana. Assim, o técnico Ramon Menezes, além de destacar a força do adversário, enalteceu a atuação de sua equipe.

“Foi um grande teste. Sabíamos que não seria nada fácil. Enfrentamos o campeão da Copa Africana, uma equipe que joga junto faz tempo. Foi um jogo muito igual, com bons momentos para a Seleção Brasileira. Gostei muito da movimentação da nossa equipe”, afirmou Ramon Menezes para o site oficial da CBF.

Ramon escalou o Brasil com força máxima. Apesar de ter no meio-campo e no ataque jogadores de muita qualidade, como Andrey, Paulinho, Lázaro, Igor Paixão e Vitor Roque, faltou criatividade para a Canarinho chegar ao gol adversário. No segundo tempo, entraram Marcos Leonard e Bitello, nomes que vêm se destacando no futebol nacional. No entanto, da mesma forma, faltou usar melhor o campo ofensivo para chegar melhor ao gol adversário.

Ramon de olho no novo amistoso contra Marrocos

A Seleção Brasileira Pré-Olímpica voltará a enfrentar o Marrocos. Na terça-feira, as equipes entram em campo no Complexo Esportivo da cidade de Fes, no país africano. A bola rola às 16h (de Brasília).

