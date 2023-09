De olho na decisão, Dorival Júnior dá ênfase ao toque de bola

Dorival Júnior comandou mais um treino do São Paulo nesta sexta-feira (8) no centro de treinamento da Barra Funda. Como durante toda a semana, o técnico deu ênfase ao treino com posse de bola no menor espaço possível de campo.

O próximo compromisso do São Paulo será contra o Internacional, na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. No entanto, o que Dorival prioriza é a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

A primeira partida, a de ida, está marcada para o dia 17, no Maracanã. Já a de volta, segundo e decisivo jogo, será no Morumbi, dia 24. Apesar dos compromissos, porém, Dorival Júnior deu folga para a companhia neste sábado (9). A reapresentação será no dia seguinte.

Dorival pode ter reforços para a decisão

Dorival poderá contar com o retorno de pelo menos três jogadores para a decisão com o Flamengo. Caio Paulista (que sofreu estiramento na coxa direita), Patryck, que teve uma lesão no tornozelo, e David, que teve edema no joelho e lesão no tornozelo.

A situação de Ferraresi, porém, é a mais delicada. O zagueiro, que sofreu lesão no joelho, passou por cirurgia, mas já está treinando com o grupo. Ele, entretanto, ainda tem algumas restrições. A volta aos gramados ainda é uma incógnita. Talvez ele seja relacionado para a partida de volta da Copa do Brasil.

