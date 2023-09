Jhon Jhon vê pausa como chance para ‘reabastecer energia’

O atacante Jhon Jhon, destaque jovem do Palmeiras, considera que a pausa para a data Fifa, sem jogos no Brasileirão, tem pontos muito positivos para o Verdão. O jogador acredita, assim, que o período sem partidas, que chegará a quase duas semanas, servirá para que seu time possa recarregar as energias após uma maratona de jogos importantes na Série A e também na Libertadores. Aliás, a equipe briga pelo título nas duas competições.

“É muito bom ter esse tempo, ainda mais com o calendário brasileiro, que é muito corrido. Assim, podemos descansar com a família, reabastecer a energia. Os treinos são bons, pois temos mais tempo para aprimorar aquilo que treinamos durante o ano, o que queremos complementar durante a temporada”, disse o jovem, que completa 21 anos neste sábado (9), em entrevista coletiva.

Jhon Jhon, aliás, poderá ganhar ainda mais minutos pelo Palmeiras nos próximos jogos. Após a lesão de Dudu, que seguirá fora dos gramados a longo prazo, o jogador deve ganhar oportunidades mais frequentes pelas mãos do técnico Abel Ferreira. Ele lamentou a lesão do companheiro, mas afirmou que vê com naturalidade a chance de assumir a titularidade de vez:

“Tenho que seguir agradecendo a Deus pelas oportunidades que o professor tem me dado. Eu trabalho muito para conseguir meu espaço aqui. Não só eu, mas todos aqui trabalhamos muito. Infelizmente, tivemos essa lesão do Dudu, uma coisa que ninguém esperava. Mas é seguir em frente, continuar fazendo as coisas como sempre, ter resiliência e trabalhar para conseguir meu espaço”.

