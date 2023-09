Matheus Pereira completa um mês lesionado no Cruzeiro

Nesta sexta-feira (08), o meia Matheus Pereira completou um mês sem jogar pelo Cruzeiro, afinal, ele está com uma lesão no joelho esquerdo. Vale lembrar que ele se machucou no empate em 0 a 0 com o Botafogo, em Minas, pelo Campeonato Brasileiro.

O lado positivo, porfém, é que ele, é claro, está mais perto de voltar aos jogos pelo Cruzeiro. O clube, aliás, aposta em um retorno ainda neste mês de setembro, talvez na partida contra o América-MG, ainda sem data marcada. Matheus Pereira vale lembrar, foi contratado nesta janela de meio de ano. Ele, entretanto, chega por empréstimo do Al-Hilal, da Arábia Saudita, com contrato válido por um ano.

Matheus Pereira tem 27 anos e, curiosamente, está em seu primeiro clube no Brasil. Ele se machucou apenas no seu segundo jogo pelo Cruzeiro. Contra o Botafogo, ficou em campo por 74 minutos, enquanto jogou só um diante do Athletico-PR.

Ainda sem Matheus Pereira, o Cruzeiro aproveita a Data-Fifa para tentar se reencontrar e voltar a vencer após dois meses. A Raposa só jogará aqui no dia 14, quando visita o Santos, às 19h, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro está em 12º, com 22 pontos.

