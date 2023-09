Estátua de Daniel Alves é vandalizada na Bahia

Outrora especial para os moradores de Juazeiro (BA), Daniel Alves agora vive o outro lado da moeda, afinal, está preso. Na última quinta-feira a estátua dele foi vandalizada. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a peça com um saco plástico na cabeça , além de faixas.

A estátua, vale, lembrar, foi inaugurada em dezembro de 2020. A escultura, entretanto, fica no bairro Vaporzinho na região central da cidade. No entanto, as faixas e o saco foram retirados pouco depois. Ainda assim, o irmão de Daniel Alves, Nei Alves, reclamou muito em uma rede social. Ele lembrou que Daniel ainda pode ser absolvido.

“Passando somente para lembrar que o meu irmão está aguardando o julgamento e a pergunta é: se ele provar inocência? E se ele for absorvido ? Como faremos? Deus nos abençoe e nos proteja”, escreveu o irmão de Daniel Alves.

Entenda o caso

Daniel Alves, porém, está preso desde o dia 20 de janeiro de maneira preventiva por um suposto estupro em uma jovem espanhola durante uma noitada em uma balada em Barcelona. O atleta teve negado todos os pedidos de liberdade. O Ministério Público espanhol manteve a prisão preventiva diante do risco de fuga, além de indícios de que cometeu o crime.

Daniel já mudou de versão em algumas oportunidades. O jogador disse que não teve relação sexual e não conhecia a mulher. Depois, mudou a versão e explicou que a primeira mentira foi para manter o casamento. Por fim, Alves reconheceu ter feito sexo com a vítima, todavia, de maneira consensual.

A Justiça, afinal, marcou o julgamento de Daniel Alves para setembro. A pena de reclsuão, no entanto, pode ser de 4 a 15 anos de prisão. Além disso, em caso de condenação, terá que pagar 150 mil euros para cobrir danos e prejuízos.

