Diogo Barbosa rasga elogios para Marcelo: ‘Ídolo’

Embora sejam concorrentes do mesmo setor, Diogo Barbosa é um grande fã de Marcelo. O lateral, assim, rasgou elogios ao companheiro de posição e celebrou as boas atuações nos últimos jogos do Fluminense.

“É um ídolo (Marcelo). Falei com ele no primeiro dia. Responsabilidade grande substituí-lo pela qualidade que tem e pela pessoa que é. É um cara do bem, da resenha, alto astral. Muito difícil substituir. Tenho ficado feliz em poder ajudar enquanto ele não pode jogar. Espero continuar ajudando. Quando ele voltar, vai dar o melhor para ajudar o Fluminense também. Tenho muito a crescer aqui. O treinador dá muita confiança, a torcida também tem ajudado e empurrado”, declarou Diogo Barbosa para Flu TV.

Lesão de Marcelo

O camisa 12 sofreu uma contusão na coxa esquerda no dia 19 de agosto e vem sendo desfalque do Fluminense desde então. Fernando Diniz, portanto, tem escalado Diogo Barbosa como titular nas últimas partidas da equipe tricolor. O lateral entrou em campo nos dois jogos das quartas de final da Libertadores e apresentou boas atuações.

Marcelo, no entanto, está se recuperando da lesão. O lateral, afinal, vem participando normalmente dos últimos treinos Fluminense. O camisa 12, assim, retornará aos gramados depois da Data Fifa. O jogador, portanto, deve estar em campo nas semifinais da Libertadores, que acontecem nos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

Situação de Diogo Barbosa

Diogo Barbosa retornará ao banco de reservas depois da Data Fifa. O lateral chegou ao clube em junho deste ano e vem sendo muito utilizado por Fernando Diniz. O jogador tem colecionado boas atuações e marcou um bonito gol no último sábado (2), diante do Fortaleza, pelo Brasileirão.

Diogo Barbosa pertence ao Grêmio e está emprestado ao Fluminense até dezembro deste ano. O lateral chegou ao clube para ser uma espécie de sombra de Marcelo, mas vem ganhando muita sequência nas últimas semanas. O jogador vem sendo uma peça importante da equipe tricolor na temporada.

O Fluminense entra em campo no sábado (16), diante do Vasco, às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A equipe tricolor busca uma vitória no clássico para se manter nas primeiras colocações do campeonato. O time, afinal, está na quinta posição com 38 pontos conquistados.

