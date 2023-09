Puma ou Bambu na lateral? Vascaínos tem seu preferido nas redes sociais

Na busca pela reação do Vasco no Brasileirão, Ramón Díaz tenta encontrar o equilíbrio para fazer o time progredir. No entanto, torcedores começam a questionar as recentes atuações de Robson Bambu, que tem atuado improvisado na lateral-direita. Com isso, o nome de Puma volta a ganhar força nas redes sociais para uma possível volta entre os titulares.

Zagueiro de origem, Bambu passou a atuar no lado direito de defesa e foi titular nas últimas sete partidas pela competição nacional. O defensor, contudo, se limita a cumprir o papel na marcação e pouco explora o corredor para realizar o apoio. Dessa forma, Cruz-Maltino perde uma opção ofensiva pelo lado e alguém que trabalhe com os jogadores de frente.

Por outro lado, o uruguaio deixou a desejar na marcação, nas oportunidades que teve como titular, concedendo espaços aos adversários. Desde que chegou ao Vasco, Ramón Díaz tem tentado recuperar a confiança de seus atletas e fez isso com Zé Gabriel. Além dele, o argentino tem trabalhado para que Jair, Serginho e Luca Orellano evoluam e sejam peças importantes nesta reta final de temporada.

Puma Rodríguez, com treinamento e orientação do Ramon Díaz pode melhorar de produção. Bambu não tem solução — Marcus Simonini (@marcussimonini) September 4, 2023

Puma pode ser uma avenida marcando,mas com a bola é 1000% melhor que o Robson. Se o Robson conseguiu ser jogador,eu tbm consigo — william ᶜʳᵛᵍ ☭ (@uiiu_v) September 3, 2023

Hoje o Vasco se limitou a jogar na marcação. O Robson está na lateral fazendo o papel de zagueiro. Ele não sobe, não cruza e não triangula. O lado direito do Vasco está apático. Prefiro o Puma, Robson entraria para segurar mais em caso do time está a frente no placar. — Fagner Oliveira (@FagnerGomes25) September 4, 2023

RESGATE DA CONFIANÇA E CONVOCAÇÃO

Internamente, o lateral-direito tem recuperado a confiança e aprimorado a questão defensiva, sobretudo a marcação e ocupação de espaços. Outro ponto importante para sua retomada é a convocação para os primeiros jogos do Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (contra Chile e Equador). Além disso, o ambiente no Vasco melhorou com a chegada dos reforços, assim como a confiança em uma recuperação no Campeonato Brasileiro.

Ao longo da temporada, Puma já esteve em campo em 30 partidas com a camisa do Gigante da Colina e estufou a rede duas vezes, ambas no Carioca. Na disputa por uma vaga na lateral-direita, porém, Robson Bambu ganhou espaço, já atuou em 18 partidas, mas começa a ser questionado. Nas redes sociais, o apelo pelo retorno do uruguaio começa a ganhar cada vez mais força.

Ainda mais agora que Lucas Piton tem tido uma boa sequência na esquerda e aparece como uma boa opção ofensiva. Destaque nos cruzamentos, começa a formar uma boa dupla com Vegetti, que tem se posicionado bem na área para aproveitar a jogada aérea. O time, portanto, fica desequilibrado sem uma peça que também possa quebrar linhas e trabalhar pela direita.

Números de Puma no Brasileirão

Jogos: 18

Gol: 0 (*2 na temporada)

Assistências: 0

Interceptações: 1.0 por jogo

Cortes: 1.6 por jogo

Bolas recuperadas por jogo: 5.4 por jogo

Disputas de bola vencidas por jogo: 4.1 (50%)

Eficiência nas bolas longas: 2.3 (41%)

Eficiência nos cruzamentos: 0.9 (18%)

Números de Bambu no Brasileirão

Jogos: 15

Gol: 0

Assistências: 0

Interceptações: 0.6 por jogo

Cortes: 3.9 por jogo

Bolas recuperadas por jogo: 5.3 por jogo

Disputas de bola vencidas por jogo: 2.7 (47%)

Eficiência nas bolas longas: 2.1 (40%)

Eficiência nos cruzamentos: 0.2 (33%)

Fonte: Sofascore

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.