Vegetti celebra adaptação e projeta reação do Vasco: ‘O grupo está preparado’

Com três gols em cinco jogos, Pablo Vegetti tem encantado a torcida do Vasco e mostra que chegou para ser decisivo na busca pela reação no Campeonato Brasileiro. Em pouco tempo, o centroavante não só tem estufado a rede com frequência, como tem sido essencial na área para ajudar os companheiros. Diante do desafio de manter a equipe na primeira divisão, o atleta ressaltou que o time terá ’16 finais’ pela frente.

“Sabemos que faltam 16 finais, é a única maneira de alcançar o objetivo, levar como se todos os jogos fossem uma final. Creio que esse grupo está preparado, trabalhando de maneira muito séria e comprometida”, disse.

RÁPIDA ADAPTAÇÃO

O argentino ressaltou que se adaptou com facilidade por causa da maneira como foi recebido por todos no CT Moacyr Barbosa. Além disso, antes de viajar para a Bahia, no último fim de semana, o elenco do Vasco contou com uma visita especial. Trata-se do filho de Vittorio, filho de Vegetti, que brincou com o pai em um “momento fofura” registrado pela VascoTV.

“Estou muito contente. Muito confortável. Todos me receberam da melhor maneira. Todas as pessoas que trabalham no clube me deram tudo que tinham à disposição para que eu e minha família ficássemos o mais confortável possível. E isso faz com que você esteja aqui todo dia para trabalhar com tranquilidade e tenha foco exclusivamente em alcançar os objetivos. Estou muito contente e adaptado da melhor maneira. E pensando que todos juntos podem sair dessa situação, que pouco a pouco iremos superar”, salientou.

DEDO DO TÉCNICO E IDENTIFICAÇÃO COM A TORCIDA

O atacante também falou sobre a importância do compatriota, o técnico Ramón Díaz. Para ele, sua evolução em campo tem o dedo do comandante, que tem feito a equipe evoluir e sonhar em deixar a zona de rebaixamento. Outro aspecto que chamou a atenção do centroavante foi a força da torcida, que, segundo ele, demonstra ‘paixão e euforia’.

“Me deu muita confiança desde o primeiro dia. Já dá para notar uma mudança no funcionamento da equipe, no dia a dia de treinamentos. Desde que cheguei, percebi isso, uma evolução da equipe. Já vinha de duas ou três semanas de trabalho, adaptação a uma nova comissão técnica. É muito gratificante ver uma equipe que evolui. Creio que podemos melhorar uns pontos mais”, disse Vegetti:

“A partida contra o Bahia foi incrível. A verdade é que a cada dia que passa, cada partida, cada coisa que vai acontecendo, a torcida do Vasco me surpreende muito. É incrível a quantidade, a paixão e a euforia com que vivem. Isso nos contagia, por isso temos que rapidamente voltar a jogar no nosso estádio”, concluiu

