Volante de 17 anos treina no Corinthians e pode ter primeira chance

O volante Luiz Gustavo Bahia, de apenas 17 anos, pode ser a grande novidade do Corinthians após a paralisação da data Fifa. O jovem meio-campista, considerado uma joia da base, treinou nesta sexta-feira (8) com o restante do elenco de profissionais. A medida é comum por parte do técnico Vanderlei Luxemburgo, que costuma dar oportunidades a meninos da base a partir destes treinamentos.

De fato, Luiz Gustavo vem chamando atenção positivamente. Embora tenha apenas 17 anos (nasceu em 2006), ele já integra o elenco sub-20 do Corinthians. Volante com boa saída de jogo, ele faz parte da Seleção Brasileira Sub-17, que foi campeã sul-americana no primeiro semestre. Aliás, ele deve fazer parte do elenco que jogará o Mundial, em novembro.

Em 13° lugar no Brasileirão, com 26 pontos, o Corinthians é uma das equipes da Série A com mais oportunidades dadas a seus jovens da base. Um deles, o zagueiro Murillo, subiu para os profissionais no começo deste ano e já foi vendido para o futebol inglês. Embora ainda não haja uma data certa para a primeira utilização de Luiz Gustavo nos profissionais, a chance parece próxima. O Timão volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Fortaleza.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.