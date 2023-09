Brasil x Bolívia, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’

Enfim, chegou a hora da estreia da Seleção do Brasil nas Eliminatórias para a Copa de 2026. Na noite desta sexta-feira (8/9), às 2130 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, os Canarinhos enfrentam a Bolívia. Este jogo fecha a primeira rodada do torneio, que tem dez concorrentes e garante seis vagas para o Mundial que será nos EUA, Canadá e México (o sétimo jogará a repescagem). Para acompanhar a Seleção e não perder nenhum detalhe, acompanhe a transmissão da ‘VOZ DO ESPORTE’. A cobertura começa às 20h, com um pré-jogo que informará tudo sobre as Eliminatórias. A narração é de Ennio Ricanelo.

Os comentários são de Deyvid Xavier e as reportagens ficam com Leonardo Miazzo

