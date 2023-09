Com gols no começo, Vila vence o Ituano pela Série B

Na noite desta sexta-feira (8), dando prosseguimento à 27ª rodada da Série B do Brasileirão, o Vila Nova derrotou o Ituano por 2 a 1. Embora jogasse fora de casa, o time goiano conseguiu mais uma vitória na competição, alcançando os 45 pontos, na quinta colocação. Assim, o Vila manteve-se perto da zona de classificação, enquanto os paulistas segue com 32 pontos, ficando momentaneamente na 13ª posição.

E a vitória do Vila sobre o Ituano veio com um início arrasador. Logo aos sete minutos, Guilherme Parede cruzou bola da esquerda e Igor Henrique cabeceou para o gol, abrindo o placar. Quase três minutos depois, novamente pelo lado esquerdo, saiu o segundo: Juan Christian recebeu bola longa invertida e cruzou na pequena área, onde Caio Dantas apenas desviou para fazer o segundo gol.

Mas o Ituano saiu para o jogo com tudo a partir daí. Os paulistas pressionaram bastante os visitantes, especialmente em chegadas de Lucas e Yann Rolim. Ainda assim, a mira não foi exatamente a melhor para os rubro-negros, que ainda pararam em defesas sempre seguras do goleiro Denis Júnior. Ao todo, foram 26 finalizações do Ituano, mas poucas foram de fato perigosas. O gol de honra só foi sair aos 40 minutos da etapa final, quando Lucas tocou para Diego Quirino, que diminuiu, mas sem alterar o resultado em favor dos goianos.