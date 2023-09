Botafogo volta aos treinos com clima leve e ‘rivalidade’ interna

Com a missão de superar as duas derrotas seguidas, o elenco do Botafogo se reapresentou no CT Lonier, de olho na próxima partida do Brasileirão, contra o Atlético, dia 16, na Arena MRV. O clima foi de leveza, mesmo com a instabilidade de rendimento recente.

A paralisação das competições foi benéfica para o Glorioso. Afinal, apesar de manter a liderança isolada, o técnico Bruno Lage fez um desabafo e chegou a colocar o cargo à disposição da diretoria após perder o clássico. Ele alegou um excesso de pressão sobre os jogadores.

‘RIVALIDADE’ NO TREINO

O trabalho no CT, aliás, não se restringiu à academia e testes físicos. O grupo também foi a campo e foi liberado pela comissão técnica para disputar um rachão. Na disputa, o time de Tiquinho Soares, Cuesta, Tchê Tchê e companhia saiu vitorioso. O artilheiro da competição, por sinal, postou a foto acima em suas redes sociais, com o símbolo de um troféu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.