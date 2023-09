Inter lança terceira camisa na cor cinza com detalhes em verde; veja fotos

O Inter lançou nesta sexta-feira (7) o seu terceiro uniforme para a atual temporada, e as cores atraíram os holofotes. Afinal, a nova camisa 3 do clube gaúcho tem tons de cinza com detalhes em verde. O calção e o meião também estampam as mesmas cores.

De acordo com a Adidas, fornecedora de material esportivo do Inter, os uniformes feitos 100% em poliéster reciclado e tem como inspiração as iniciativas de sustentabilidade do Colorado, o primeiro clube brasileiro com o Certificado de Gestão de Resíduos.