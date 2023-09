Endrick faz desabafo sobre cobrança no Palmeiras

Das 36 partidas que fez, em 17 delas foi titular e anotou sete gols. Vendido ao Real Madrid pela bagatela de R$ 400 milhões, a joia se esforça para ter a plena confiança do treinador. Mas desabafou sobre o peso da responsabilidade que carrega no Verdão aos 17 anos.

“É difícil saber que as pessoas colocam responsabilidade nas nossas costas, mas sei que Deus me deu uma força de vontade gigante para persistir, não desistir. Aqui dentro, tenho companheiros maravilhosos, caras que sempre estão me ajudando. Assim como a comissão, sempre me dando conselhos”, iniciou a Cria da Academia.

“Tudo que um jogador precisa é de confiança e liberdade, de estar alegre. Isso que venho buscando. Treino bastante para estar bem e feliz para ajudar meus companheiros. Graças a Deus, estou entrando bem. Isso que queria desde o começo do ano. Quando estou assim, me sinto leve, consigo propiciar expulsões dos adversários, faço boas jogadas, ajudo a equipe, mas, o mais importante, é a equipe vencer. O que for melhor para a equipe, o que eu puder fazer para ajudá-los, é isso que vou fazer”, acrescentou.

Endrick destacou que recebe o incentivo de companheiros mais experientes do elenco para não se deixar influenciar pelas cobranças de fora.

“Tenho escutado, aplicado na prática. Deus me deu uma família maravilhosa, que é o elenco do Palmeiras. Tem jogadores com uma cabeça gigante, me dão conselhos, passam tranquilidade. Sempre que eu entrar em campo, é para eu estar feliz. O jogador tem que ter confiança, alegria, e é isso que buscamos a cada jogo”, finalizou o atacante do Verdão.

O Palmeiras volta ajogar somente no dia 15 de setembro, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Goiás, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

