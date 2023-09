Seleção definida para enfrentar a Bolívia com trio de ‘R’s no ataque

A Seleção Brasileira está definida para o jogo de estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra a Bolívia. A equipe que entra em campo em Belém, nesta sexta-feira (8), terá o trio de ‘R’s no ataque: Raphinha, Richarlison e Rodrygo. Junto a Neymar, que joga na meia, o time de Fernando Diniz vai a campo com uma escalação já esperada, no 4-3-3 e com uma formação tática semelhante àquela adotada por Tite, anteriormente.

A partida também marca a estreia do zagueiro Gabriel Magalhães pela Seleção Brasileira. Convocado em oportunidades anteriores, ele não chegou a entrar no banco, entretanto. Já o lateral-esquerdo Renan Lodi volta a começar jogando pela Seleção depois de mais de dois anos. A última vez tinha sido na final da Copa América de 2021, na derrota para a Argentina. Desde então, ele só atuou 25 minutos no amistoso contra a Tunísia, no ano passado.

Outro ponto de importante destaque é que o volante Casemiro será o capitão da equipe. Assim, a Seleção joga com Ederson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Richarlison e Rodrygo. A bola rola às 21h45, no Estádio Olímpico do Pará. Em 127 jogos de Eliminatórias, o Brasil venceu 82 vezes, empatou 33 jogos e perdeu apenas 12. Nenhuma destas derrotas foi no Brasil.

