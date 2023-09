CBF confirma terremoto onde a Seleção pré-olímpica está hospedada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta sexta-feira (8) que a delegação da Seleção Brasileira pré-olímpica está “em segurança” em Marrocos, após o registro de um terremoto de magnitude 7, considerado alto e, portanto, em condições de causar danos em uma área extensa.

Autoridades locais confirmaram que o epicentro do abalo sísmico ocorreu próximo à cidade de Marrakesh, que fica a 440 km de distância de Fez, onde está hospedada a Seleção.

De acordo com a nota divulgada pela entidade máxima do futebol brasileiro, jogadores e comissão técnica sentiram os tremores. Todos os membros da delegação saíram dos quartos em direção à piscina do hotel. O retorno aos aposentos se deu somente uma hora após o episódio.

“A CBF informa que a delegação da Seleção Brasileira Pré-Olímpica está em segurança no Marrocos. O país registrou um terremoto na noite desta sexta-feira (8) de magnitude 7, segundo autoridades locais. O epicentro foi registrado próximo de Marrakesh. Atletas e integrantes da delegação sentiram o tremor e deixaram seus quartos no hotel da cidade de Fez. Por segurança, eles foram levados para a piscina do hotel e voltaram para o quarto uma hora depois do sismo”, disse, em nota, a CBF.

A Seleção sub-23 dirigida pelo técnico Ramon Menezes se prepara para o Pré-Olímpico, que ocorre em janeiro de 2024, na Venezuela. No primeiro amistoso, ocorrido na última quinta-feira, o Brasil perdeu por 1 a 0 para Marrocos. Os brasileiros voltam a campo na segunda-feira (11), novamente diante de Marrocos, às 16h (de Brasília), em Fez.

