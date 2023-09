Rodrygo dá assistência e festeja gol histórico de Neymar: ‘Muito ídolo’

O protagonismo na goleada do Brasil sobre a Bolívia foi de Neymar com seu gol histórico, mas ele contou com o grande auxílio de Rodrygo. Após a vitória por 5 a 1 na estreia das equipes nas Eliminatórias, o atacante do Real Madrid festejou por ter feito a assistência que permitiu ao camisa 10 superar Pelé e se tornar o maior goleador da Seleção.

“Um dia muito especial para mim e que vai ficar na memória por todo carinho que o povo paraense teve com a gente. O Neymar é muito ídolo, poder dar assistência para se tornar maior artilheiro da nossa sem seleção, vai ficar na memória. Dia muito especial”, afirmou Rodrygo.

O camisa 11 foi o responsável, ainda, por anotar o primeiro gol da Era Fernando Diniz na Seleção Brasileira. Afinal, ele abriu o caminhgo para o triunfo do escrete Canarinho. Ao ser substituído nos minutos finais, o atacante foi ovacionado pela torcida no Estádio Mangueirão.

Com o resultado, o Brasil assume a dianteira na tabela das Eliminatórias após a primeira rodada. A equipe volta a campo na próxima terça, quando visita o Peru, em Lima, às 23h (de Brasília).