Botafogo teve lucro milionário nos últimos seis jogos em casa pelo Brasileirão

Desde a estreia no Brasileirão, o Botafogo tem sido implacável no Nilton Santos e chegou a alcançar a marca de 11 jogos invictos, antes do revés para o Flamengo, no sábado. Fora de campo, a torcida mantém vivo o sonho do tricampeonato e comprou todos os ingressos nas últimas seis partidas do clube. Essa postura, contudo, se modificou aos poucos, visto que a falta de engajamento no início da campanha chegou a ser criticada nas redes sociais.

O Alvinegro, inclusive, chegou a ter prejuízo nos dois primeiros jogos sob seus domínios, contra São Paulo (- R$ 127.991,65) e Atlético-MG (- R$ 987,82). Tudo mudou, entretanto, quando o time passou a dar sinais de que seria forte em casa, totalmente oposto ao ano anterior, em que deixou pontos importantes pelo caminho. Nos duelos com Corinthians (R$ 105.915,12) e Fluminense (R$ 158.474,50), o clube passou a ter lucro, mas ainda longe do ideal por ser o líder do campeonato.

Na sequência, o time voltou a sobrar no Nilton Santos e carimbou triunfos tranquilos sobre América-MG e Fortaleza. O lucro, porém, foi abaixo de R$ 100 mil nos dois duelos e deixou novamente a desejar pela expectativa em torno das atuações. No primeiro, contra o Coelho, o Glorioso embolsou cerca de R$ 78.467,64, enquanto no segundo, quando mediu forças com o Leão do Pici, ficou com apenas R$ 24.581,22.

CAMPANHA IMPULSIONA LUCRO

Em meio à saída de Luís Castro, que optou por aceitar a proposta milionária do Al-Nassr, da Arábia Saudita, de Cristiano Ronaldo, o engajamento da torcida alvinegra deu um salto significativo. Foi a partir do clássico contra o Vasco (R$ 619,479.00 de lucro), já sob o comando do interino Cláudio Caçapa, que a torcida emendou seis duelos seguidos com todos os ingressos vendidos.

Nesse sentido, nas seis últimas partidas, o lucro foi de R$ 2.309.576,48, valor que é quase dez vezes maior do que o do início da campanha (R$ 238.459,01). Esses números, então, refletem a empolgação dos torcedores, que passaram a acreditar cada vez mais no título brasileiro, algo que não acontece desde 1995. Só nos últimos dois clássicos, por exemplo, diante de Vasco e Flamengo, o Botafogo embolsou cerca de R$ 1.126.769,57.

Líder isolado com 51 pontos, dez à frente do Palmeiras, o elenco passa pela primeira oscilação sob o comando de Bruno Lage. O revés para o Flamengo e a eliminação na Copa Sul-Americana, na Argentina, fizeram o treinador português ter uma atitude intempestiva ao colocar o cargo à disposição. O Diretor de Futebol, André Mazzuco, deixou claro que o comandante não soube se expressar, mas que dará sequência ao trabalho.

Nas próximas duas rodadas, o Alvinegro visitará o Atlético-MG e o Corinthians. Por outro lado, o próximo compromisso no “tapetinho” está marcado para o final de semana do dia 30, contra o Goiás, um adversário que derrotou o time carioca no primeiro turno. Restam, portanto, dezesseis rodadas para o fim da competição, e além do Esmeraldino, a equipe terá os seguintes jogos como mandante: contra Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras, Grêmio, Santos e Cruzeiro.

EUFORIA COM A SAF EM 2022

Na temporada passada, a euforia da chegada da SAF trouxe números que impressionaram e evidenciaram a sinergia da torcida com o time. Nos três primeiros jogos no Rio de Janeiro (contra Corinthians, Juventude e Fortaleza) o clube carioca colocou mais de 95 mil pessoas no estádio e teve lucro de R$ 1,5 milhão.

O Botafogo, no entanto, oscilou ao longo da campanha e chegou a figurar no Z4, fazendo com que o trabalho de Luís Castro fosse questionado nas redes sociais. A reação, aliás, aconteceu apenas no returno, quando o time subiu de produção e chegou a almejar uma vaga na Libertadores. A classificação não veio, mas o trabalho do português passou a se solidificar e rendeu frutos no ano seguinte.

RECEITA LÍQUIDA (Lucro)

1 – Botafogo 2 x 1 São Paulo (- R$ 127.991,65)

2 – Botafogo 2 x 0 Atlético-MG (-R$ 987,82)

3 – Botafogo 3 x 0 Corinthians (R$ 105.915,12)

4 – Botafogo 1 x 0 Fluminense (R$ 158.474,50

5 – Botafogo 2 x 0 América-MG (R$ 78.467,64)

6 – Botafogo 2 x 0 Fortaleza (R$ 24.581,22)

7 – Botafogo 2 x 0 Vasco (R$ 616,479.00)

8 – Botafogo 2 x 0 Bragantino (R$ 490.953,02)

9 – Botafogo 4 x 1 Coritiba (R$ 586.768,09)

10 – Botafogo 3 x 1 Internacional (R$ 334.418,31)

11 – Botafogo 3 x 0 Bahia (R$ 387.146,49)

12 – Botafogo 1 x 2 Flamengo (R$ 510.290,57)

Seis primeiros jogos (R$ 238.459,01)

Seis últimos jogos (R$ 2.309.576,48)

Total (R$ 2.677.014,96)

PÚBLICO E RENDA

1 – Botafogo 2 x 1 São Paulo – Presente: 11.708/Pagante: 10.618/Renda: R$ 733.920,00

2 – Botafogo 2 x 0 Atlético-MG – Presente: 18.218/Pagante: 16.415/Renda: R$ 884.575,00

3 – Botafogo 3 x 0 Corinthians – Presente: 22.388/Pagante: 20.504/Renda: R$ 1.127.680,00

4 – Botafogo 1 x 0 Fluminense – Presente: 24,732/Pagante: 21.793/Renda: R$ 1.203.565,00

5 – Botafogo 2 x 0 América-MG – Presente: 23.708/Pagante: 20.302/Renda: R$ 1.120.235,00

6 – Botafogo 2 x 0 Fortaleza – Presente: 19.594/Pagante: 17.291/Renda: R$ 953.260,00

7 – Botafogo 2 x 0 Vasco – Presente: 38,798/Pagante: 35.110/Renda: R$ 2.019.885,00

8 – Botafogo 2 x 0 Bragantino – Presente: 37.036/Pagante: 33.365/Renda: R$ 1.806.495,00

9 – Botafogo 4 x 1 Coritiba – Presente: 43.071/Pagante: 38.951/Renda: R$ 2.274.415,00

10 – Botafogo 3 x 1 Inter – Presente: 34.909/Pagante: 38.598/Renda: R$ 1.889.440,00

11 – Botafogo 3 x 0 Bahia – Presente: 39.610/Pagante: 35.556/Renda: R$ 1.322.700,00

12 – Botafogo 1 x 2 Flamengo – Presente: 40.769/Pagante: 38.346/Renda: R$ 1.512.570,00

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.