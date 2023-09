CBF informa que Seleção Pré-Olímpica está em segurança no Marrocos

A Seleção Pré-Olímpica do Brasil está em período de amistosos durante a data Fifa. No seu primeiro compromisso, os comandados de Ramon Menezes perderam por 2 a 0 para o time sub-23 de Marrocos, no país africano, na última quinta-feira (07/09). No entanto, a preocupação veio no dia seguinte pois um terremoto de escala 7 atingiu o território marroquino e até a manhã deste sábado já tinha, pelas contas das autoridades, mais de mil mortos. Por conta disso, a CBF divulgou nota em que confirma a segurança da delegação que está em na cidade de Fez.

O intuito da publicação feita pela instituição foi tranquilizar os familiares dos jogadores e a comissão técnica brasileiros. Aliás, o informe da entidade ressaltou que apesar da cidade de Fez não ter sido o epicentro do abalo sísmico, a delegação sentiu o tremor. Mesmo assim, por medidas de segurança a delegação deixou seus quartos e foi para a área da piscina. Fez fica a cerca de 500km de Marrakesh, a grande cidade mais prõxima do epicentro do terremoto.

Confira a nota completa da CBF

A CBF se solidariza com o povo marroquino pela tragédia provocada pelo terremoto na noite de sexta (8). Um sismo de escala 7, segundo as autoridades locais, abalou o país. Até agora, mais de 800 pessoas morreram, de acordo com a imprensa local.

Os integrantes da comissão técnica e atletas que estão no Marrocos para a disputa de amistosos da Seleção Pré-Olímpica apoiam todas as vítimas e familiares dessa tragédia.

A CBF informa que a delegação da Seleção Pré-Olímpica está em segurança em Fez, cidade que não foi afetada pelo sismo. Os atletas e integrantes da comissão técnica sentiram o tremor na noite de sexta. Por questão de segurança, todos ficaram próximos da piscina do hotel por cerca de uma hora até voltarem aos seus quartos.

A entidade e toda a delegação brasileira desejam também muita força aos profissionais que trabalham de forma admirável nas buscas e no salvamento das vítimas.

Próximos compromissos

Após perder por 1 a 0 para Marrocos nesta quinta-feira, a Seleção Pré-Olímpica volta a enfrentar a equipe sub-23 marroquina, na próxima segunda-feira (11), mas com o risco de as autoridades cancelarem a partida.

Esses testes representam o início do ciclo do time Canarinho para o Pré-Olímpico que vai ocorrer em janeiro de 2024. Além disso, servem como preparação para o Pan-Americano que será sediado no Chile, ainda neste ano. A propósito, o torneio vai ocorrer entre 20 de outubro a 5 de novembro.

