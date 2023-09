Perfil do Rei parabeniza Neymar: ‘Pelé está te aplaudindo’

O perfil de Pelé nas redes sociais celebrou a façanha de Neymar no jogo do Brasil contra a Bolívia, nesta sexta-feira (8/9), que marcou a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Afinal, o atacante marcou dois gols, totalizando 79 e superando a marca do Rei (77 gols) como maior artilheiro da Seleção Brasileira de todos os tempos. Nas redes sociais, o perfil de Pelé exaltou:

“Para sempre, Meninos da Vila! Parabéns, Neymar Jr, por superar o Rei em gols pela Seleção Brasileira em jogos oficiais da Fifa. Com certeza, Pelé está te aplaudindo hoje!”.

A mensagem foi publicada em português e inglês, hábito mantido por Pelé por ser um cidadão do mundo. No post, a Fundação Rei Pelé, que administra a conta desde a morte do ex-jogador, incluiu duas fotos em que Neymar, ainda jovem, aparece com Pelé em situações alegres no Santos – o clube que formou ambos os craques.

A postagem menciona jogos da Fifa porque o recorde se refere justamente a este recorte. Nas contas da CBF, porém, o Rei ainda tem 16 gols a mais que Neymar, pois a confederação brasileira considera jogos contra clubes e combinados.

Pelé sempre se manifestava pelas redes sociais

A celebração do feito de Neymar na rede social do Rei segue a linha que Pelé vinha adotando nos últimos anos de sua vida, quando, mesmo passando por períodos de internação, ele mantinha uma comunicação com os fãs por meio das redes sociais.

Pelé exaltava essa forma de contato com as pessoas e fazia questão de se manifestar em diversas situações, como, por exemplo, quando engrossou o coro em defesa de Vini Jr, jogador vítima de racismo e de deboches por comemorar os gols com dança, na Espanha. Em setembro de 2022, Pelé postou foto do atacante brasileiro do Real Madrid e disse: “O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa (…) Continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes”.

Encontros de Neymar com Pelé ficaram na memória

A admiração e o respeito que Neymar e Pelé tinham um pelo outro ficaram claros em diversas ocasiões, algumas especiais. Assim, dias antes da morte do Rei, quando Pelé foi eleito “The Player of History” (Jogador da História) pela Budweiser, Neymar é que recebeu o prêmio em nome dele, já que Pelé estava internado.

Pelé morreu em 29/12/2022, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele tinha 82 anos.

