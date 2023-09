Bélgica joga para o gasto, vence e lidera seu grupo nas Eliminatórias da Euro

Na manhã deste sábado (9/9), na Dalga Arena, em Baku, a seleção da Bélgica visitou o Azerbaijão. O jogo valeu pela quarta rodada Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa. Mesmo com alguns desfalques, como De Bruyne e o goleiro Courtois, era de se esperar uma vitória tranqulida dos belgas, mas o jogo foi bem complicado e o triunfo bem magro diante de um rival muito frágil: apenas 1 a 0. E graças a um gol sem querer, de Carrasco.

Contudo, o resultado garantiu aos belgas a liderança do Grupo F, com 10 pontos. A Áustria vem a seguro, com a mesma pontuação, mas saldo inferior (7 a 6). Tudo indica que belgas e austríacos vão ficar com as duas vagas para a fase decisivam pois os demais rivais estão muoito atrás: Suécia *3 pontos), Estônia e Azerbaijão (ambos com um).

Veja aqui a tabela de classificação das Eliminatórias da Eurocopa

Bélgica faz um gol. E fica nisso

Com as ausências de dois de seus astros, as atenções dos torcedores belgas estava voltadas para Lukaku. O goleador que agora defende a Roma/ITA tratou de chamar o jogo e foi a referência ofensiva, mas esteve tímido nas finalizações. Porém, foi determinante para que a modorrenta Bélgica, que teve a posse (54%), mas poucas finalizações certas (Bélgica 6 a 4), chegasse ao gol, aos 38 minutos do primeiro tempo. Afinal, ele roubou uma bola próximo da área, servindo Bakayoko, que chutou de fora da área. A bola bateu no companheiro Carrasco e enganou o goleiro Mahammadaliev.

A etapa final foi bem fraca, com a Bélgica com muitos escanteios infrutíferos e uma chance para cada lado (a melhor para o Azerbaijão). Além disso, as muitas alterações descaracterizaram os times. Assim, um gol somente sairia por acaso. E nem acaso se viu numa partida de final decepcionante, com a Bélgica fechada e a seleção da casa. E feliz com o objetivo de alcançar os três pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.