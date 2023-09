Flamengo goleia o Zinza por 6 a 0

O Flamengo venceu, neste sábado (09), o Zinza, por 6 a 0. O confronto foi realizado no Ninho do Urubu, o Centro de Treinamentos do Flamengo. Os gols foram marcados por Bruno Henrique (2x), Gabigol (3x) e Everton Cebolinha. O adversário do Rubro-Negro tem Renê Simões como head coach e ganhou a quinta divisão carioca há poucos dias.

Para esta partida, o Flamengo não pôde contar com Varela, Arrascaeta e Luiz Araújo, lesionados. Outra baixa foi o goleiro Matheus Cunha, a serviço da Seleção Sub-23. O volante Erick Pulgar, por sua vez, está a serviço da seleção chilena.

O Flamengo volta a campo agora na próxima quarta-feira (13), quando recebe o Athletico-PR, às 21h30, em partida que abre a 23ª rodada do Brasileirão. Isso porque o Rubro-Negro encara o São Paulo, no domingo (17), mas pela ida da final da Copa do Brasil. Os duelos serão no Kléber Andrade, em Cariacica (ES), e no Maracanã, respectivamente.

Já no Campeonato Brasileiro, a situação do Flamengo é mais complicada, afinal, o time comandado por Jorge Sampaoli encontra-se em quarto lugar, com 39 pontos, 12 atrás do líder Botafogo. Como as duas equipes já se enfrentaram, resta ao Fla secar muito o rival e ter um altíssimo aproveitamento para ficar com o título.

