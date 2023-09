Corinthians x Ferroviária: onde ver, escalações e arbitragem

Corinthians e Ferroviária, de Araraquara, decidem, neste domingo (10), o Campeonato Brasileiro feminino. A bola vai rolar às 16h, na Neo Química Arena. Como as equipes empataram sem gols na ida, na última quinta-feira (07), na Fonte Luminosa, quem vencer fica com o título. A partida vai ter transmissão da Rede Globo e do Sportv.

Em caso de novo empate, é claro, a disputa vai para os pênaltis. Isso só aconteceu na decisão da competição apenas uma vez, em 2019, justamente quando as duas equipes decidiram. Na ocasião, a taça ficou com o time de Araraquara.

As duas equipes, aliás, são as maiores campeãs do torneio. A Ferroviária foi campeão também em 2014, além da citada 2019. Já o Corinthians venceu em quatro oportunidades: 2018, 2020, 2021 e 2022. A competição existe desde 2013 e é praticamente um Campeonato Paulista, afinal, apenas o Flamengo de 2016 é o único não-paulista campeão. Na lista, aparecem ainda o Centro Olímpico, em 2013, o Rio Preto em 2015 e o Santos em 2017.

Os outros dois grandes de São Paulo ainda não conquistaram, mas bateram na trave. O Palmeiras foi vice em 2021, enquanto o São Paulo terminou em terceiro um ano antes. Já o São José terminou em segundo nos anos de 2013 e 2015.

CORINTHIANS X FERROVIÁRIA

Final do Campeonato Brasileiro Feminino

Data e horário: 10/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Lelê; Katiuscia, Mariza, Yasmin, Belinha; Tamires, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro; Jheniffer, Victória Albuquerque e Gabi Portilho Técnico: Arthur Elias

FERROVIÁRIA: Luciana; Mônica Bitencout, Day Silva, Luana Sartório, Géssica; Barrinha, Raquel Domingues, Mylena Carioca, Suzane Pires; Eudimilla, Laryh. Técnica: Jéssica de Lima

Árbitra: Edina Alves Batista

