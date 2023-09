Nome de Maxi Silvera aparece no BID e vira opção no Santos

A ultima contratação do Santos para a temporada até aqui, o atacante Maxi Silvera já está regularizado. O nome do uruguaio apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, nesta sexta-feira (09). Assim, ele se torna uma opção do técnico Diego Aguirre e pode fazer sua estreia no duelo com o Cruzeiro pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre na próxima quinta-feira (14), na Vila Belmiro, às 19h (de Brasília).

Maxi chegou ao Peixe para preencher uma necessidade do setor ofensivo do Santos. O uruguaio, de 26 anos, chega de graça, já que estava livre no mercado depois de não renovar seu contrato com o Necaxa, do México. Ele assinou contrato até o final da temporada e foi uma indicação do técnico Diego Aguirre.

O atacante passou as duas temporadas no futebol mexicano, onde atuou por Juárez e Necaxa, mas com passagens discretas. Silveira foi contratado pela primeira equipe no início do ano passado, mas passou em branco em 24 jogos. Em seguida, nesta temporada assinou com o segundo time, porém o rendimento foi semelhante, um gol em apenas 17 partidas.

Seu melhor momento na carreira foi atuando pelo Cerrito, do Uruguai, onde foi artilheiro do campeonato nacional, com 21 gols em 30 compromissos. Além disso, demonstrou versatilidade no ataque ao atuar tanto aberto pelos lados como centralizado.

Movimentação do Santos na segunda janela de 2023

Como se encontra na 17ª posição da Série A, a primeira dentro da zona de rebaixamento, com 21 pontos, o Santos precisou ser ativo no mercado. Até o momento, o clube do litoral paulista contratou além dele outros oito jogadores. No caso, o zagueiro João Basso, os laterais Júnior Caiçara e Dodô, os volantes Rincón e Jean Lucas, o meia Nonato e os atacantes Julio Furch e Alfredo Morelos. Este último também já está à disposição de Diego Aguirre, já que também foi regularizado, na última sexta-feira (08).

